Auch am Mittwoch setzt der Euro den sinkenden Kurs vom Vortag fort. Marktbeobachter reden von einem impulsarmen Start in den Handel.

Der Euro hat am Mittwoch an die starken Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung aber nur leicht, erreichte ein Tagestief bei 1,2215 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,2222 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...