Travel Service, die größte tschechische Fluggesellschaft, hat auf ihren Flügen einen völlig einzigartigen Unterhaltungsservice an Bord eingeführt, der den Passagieren ein Höchstmaß an Komfort bietet. Der Service wird zunächst auf Linienflügen unter der Marke SmartWings angeboten.



Im Oktober 2017 willigte Travel Service ein, seinen Anteil an der nationalen Fluggesellschaft CSA Czech Airlines von 44 % auf fast 98 % zu erhöhen. Der Travel Service-Konzern befördert zwar weniger Linienpassagiere als CSA, aber ihr Gesamtaufkommen ist deutlich größer. Die Flotte besteht aus 34 Boeing 737 im Vergleich zur Flotte von CSA mit 18 Flugzeugen. Der schnell wachsende Konzern hat vor, ihre Flotte auf 70-80 Flugzeuge zu erhöhen.



Travel Service wird das drahtlose IFE-System Everhub unter den Fluggesellschaften zum Vorreiter machen.



Mit der proprietären Software Everhub, die von Inflight Dublin, Travel Service und SmartWings entwickelt wurde, können Passagiere in Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn und Frankreich in Kürze Inhalte auf der gesamten Flotte der Fluggesellschaft streamen.



Mit Everhub können Passagiere mit ihren mobilen Endgeräten oder Laptops auf Unterhaltung, Bordverkauf und Destination Services zugreifen. Die Passagiere können über diese Geräte Filme und Audiodateien streamen, Zeitschriften und Zeitungen lesen und spielen. Kinderfilme sind ebenfalls erhältlich.



In der Anfangsphase wird Inflight Dublin die neuesten Inhalte, darunter Filme, TV, Audio, Spiele, Magazine und Zeitungen in verschiedenen Sprachen anbieten. In der zweiten Phase wird das Serviceangebot um Destination Services, Transport am Zielort und Einzelhandelsdienste erweitert.



Dazu Peter Sujan, Vertriebsleiter von Travel Service:



"Dieses revolutionäre drahtlose IFE-System kommt gerade zur rechten Zeit. Travel Service ist gerade dabei, das Fahrgasterlebnis auf ein neues Niveau zu heben. Wir freuen uns, dass Travel Service eine der ersten mitteleuropäischen Fluggesellschaften ist, die ihren Passagieren diesen Service anbietet. Ich bin davon überzeugt, dass unseren Passagieren dieses neue Angebot gefallen wird."



John White, CEO von Inflight Dublin, fügt hinzu:



"Dies ist unsere erste Everhub-Partnerschaft in Mitteleuropa und wir sind sehr aufgeregt! Wir bei Travel Service bemühen uns ständig darum, die Erfahrung unserer Fluggäste zu verbessern, und ihnen IFE zur Verfügung stellen zu können, entspricht genau unserer strategischen Vision."



Everhub wurde am 24. November 2017 zum ersten Mal an Bord von ausgewählten Flügen von Travel Service eingesetzt.



INFORMATIONEN ZU TRAVEL SERVICE



Travel Service ist die größte tschechische Fluggesellschaft. Die Fluglinie betreibt Linienflüge unter dem Markennamen SmartWings, Charterflüge und private Flüge der Business Jet-Kategorie. Travel Service-Flugzeuge fliegen über 300 Flughäfen auf 4 Kontinenten an.



INFORMATIONEN ZU INFLIGHT DUBLIN



Inflight Dublin ist ein globaler Anbieter von Content- und Wireless-IFE-Lösungen, der seit über 30 Jahren hochwertige Dienstleistungen für Fluggesellschaften zur Verfügung stellt. Über 40 zufriedene Kunden auf 4 Kontinenten sind der Beweis für die Qualität von Inflight Dublin. Inflight Dublin hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, mit Niederlassungen und Vertretungen an 8 Standorten auf der ganzen Welt.



