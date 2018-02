TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Wall Street bestimmt einmal mehr die Richtung an den asiatischen Märkten - und am Mittwoch geht es klar abwärts. Vor allem japanische, südkoreanische und chinesische Aktien gaben nach. Hintergrund ist die wieder hochgekochte Sorge vor schnell steigenden Zinsen nach einer Rede des neuen US-Notenbank-Chefs Jerome Powell. Mit steigenden Zinsen gewinnen Anleihen im Vergleich zu Aktien an Attraktivität.

Japans Leitindex Nikkei 225 fiel bis zum Handelsschluss um 1,44 Prozent auf 22 068,24 Punkte und drehte damit ebenso wie die US-Indizes deutlich ins Minus. Südkoreas Leitindex Kospi lag mehr als 1 Prozent in der Verlustzone. Auch Europas Börsen eröffneten am Mittwoch mit Verlusten.

Nach drei aufeinanderfolgenden Handelstagen mit teils kräftigen Kursgewinnen hatten die Kurse an der Wall Street am Dienstag klar nachgegeben. Fed-Chef Powell hatte in einer Rede vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses eine Fortsetzung des moderaten geldpolitischen Straffungskurses signalisiert. Dies sei angemessen, so Powell. Angesichts des starken Wachstumsausblicks könne die Fed ihre Leitzinsen weiter graduell anheben. Fachleute rechnen in diesem Jahr mit drei, wenn nicht sogar vier Zinserhöhungen.

Die Auswirkungen der Worte waren bis nach China zu spüren, wobei die dortigen Börsen bereits am Vortag den Rückwärtsgang eingelegt hatten: Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland büßte bis zum Handelsschluss 0,87 Prozent auf 4023,67 Punkte ein. Der Hongkonger Hang Seng verlor im späten Handel anderthalb Prozent.

Von Ende Januar bis Anfang Februar hatten steigende Renditen an den US-Anleihemärkten die Börsen weltweit abrutschen lassen. Zwischenzeitlich hatten sich die Ängste vor rasch steigenden Zinsen wieder etwas verflüchtigt und die Kurse ein gutes Stück erholt./das/stk

