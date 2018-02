Der DAX knüpfte gestern zunächst an die positiven Vorgaben aus den USA an. Gegen Mittag ist der Leitindex, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten in deutschen Städten, dann aber in den negativen Bereich gerutscht. Am Ende des Tages verabschiedete sich der DAX 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel und fiel damit unter die 12.500 Punkte-Marke. Marktidee: AppleIn dieser Woche wurde bekannt, dass Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im vierten Quartal noch einmal massiv Apple-Aktien zugekauft hat. Ausserdem machten Gerüchte über ein neues Maxi iPhone mit dem größten Display aller Zeiten die Runde. Dies beflügelte die Apple-Aktie. Nur zweieinhalb Wochen nach der Korrektur des Wertpapiers ist Apple damit auf ein neues Allzeithoch gestiegen.