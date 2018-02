Halbleiter- und Systemlösungen von Infineon helfen dabei, den Alltag einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. So speisen diese beispielsweise regenerative Energien in Stromnetze. Oder sie treiben Autos energieeffizienter an. Erst am Montag meldete Infineon, dass man einen langfristigen, strategischen Liefervertrag für Siliziumkarbid-Wafer vereinbart habe. Dies bedeutet: Infineon kann somit sein Angebot von Produkten aus Siliziumkarbid weiter ausbauen, um aktuelle Wachstumsmärkte wie Photovoltaik-Wechselrichter oder Elektromobilität zu adressieren. Denn Siliziumkarbid-basierte Halbleiter sorgen für eine hohe Effizienz und innovative Lösungen im Bereich der Leistungsumwandlung und in Elektrofahrzeugen.

Nach Einschätzung von Infineon werden Produkte aus Siliziumkarbid in den nächsten Jahren neben Anwendungsgebieten wie Elektromobilität und Photovoltaik verstärkt bei Robotik, Ladeinfrastruktur, industrielle Stromversorgung, Traktionssysteme und drehzahlveränderbare Antriebe eingesetzt werden. Die Privatbank Berenberg sieht derzeit für die Aktie von Infineon ein Kursziel von 30 Euro. Die starken Fundamentaldaten zum ersten Geschäftsquartal seien von negativen Währungseffekten überschattet worden. Allerdings verdiene die Aktie des Halbleiterkonzerns nach Einschätzung der ...

