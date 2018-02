Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116) hat das Geschäftsjahr 2017 erneut mit einem guten Ergebnis abgeschlossen

und will ihre Aktionäre mit einer weiteren deutlichen Dividendenerhöhung an der anhaltend positiven Entwicklung des Unternehmens teilhaben lassen. Nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen betrug das Konzernbetriebsergebnis im vergangenen Jahr 328 Mio. EUR. Es lag damit in der Mitte des im Jahresverlauf angehobenen Zielkorridors von 310 bis 350 Mio. EUR, erreichte aber erwartungsgemäß nicht ganz den sehr hohen Vorjahreswert (366 Mio. EUR). Alle zentralen Kennzahlen entwickelten sich 2017 im Rahmen der Prognosen: Der Zinsüberschuss sank, wie erwartet, aufgrund des planmäßigen weiteren Abschmelzens nicht-strategischer Portfolios sowie Währungseffekten und hoher vorzeitiger Kreditrückzahlungen. Die Risikovorsorge ging deutlich zurück und lag in der unteren Hälfte der prognostizierten Bandbreite, der Provisionsüberschuss stieg spürbar und beim Verwaltungsaufwand gab es einen signifikanten Rückgang. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern blieb mit 11,9 Prozent zwar unter dem sehr guten Vorjahreswert (13,2 Prozent), lag aber auf dem mittelfristigen Zielniveau von rund 12 Prozent.

Vom Konzernbetriebsergebnis des Gesamtjahres entfielen 66 Mio. EUR auf das Schlussquartal, nachdem es im Vorjahreszeitraum - begünstigt von positiven Sondereffekten - bei 85 Mio. EUR gelegen hatte. Auf bereinigter Basis lag das Quartalsergebnis sogar leicht über Vorjahr. Nach Steuern erwirtschaftete das Unternehmen im vierten Quartal ein Konzernergebnis von 48 Mio. EUR (Q4/2016: 41 Mio. EUR). Im Gesamtjahr lag das Nachsteuerergebnis bei 213 Mio. EUR. Das den Stammaktionären zugeordnete Konzernergebnis betrug im Gesamtjahr 191 Mio. EUR (Vorjahr: 199 Mio. EUR) und im Schlussquartal 44 Mio. EUR (Q4/2016: 33 Mio. EUR).

Hermann J. Merkens, Vorsitzender des Vorstands der Aareal Bank AG, erklärte dazu: "Wir sind mit dem Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres angesichts einer nach wie vor herausfordernden Wettbewerbssituation und zahlreicher Unsicherheitsfaktoren sehr zufrieden. Wir haben wieder geliefert, was wir versprochen haben - und damit einmal mehr gezeigt, dass die Aareal Bank Gruppe auch mit anspruchsvollen Bedingungen sehr gut umgehen kann."

Fortsetzung der aktionärsfreundlichen Politik

An dem erneut guten Jahresergebnis sollen die Aktionäre wiederum angemessen beteiligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 23. Mai 2018 daher eine deutliche Erhöhung der Dividende um 0,50 EUR je Aktie auf 2,50 EUR je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 78 Prozent, die damit nahe dem oberen Ende der im Februar 2016 kommunizierten Bandbreite für das Geschäftsjahr 2017 von insgesamt 70 bis 80 Prozent liegt.

Die hohe Ausschüttung ist auch deshalb möglich, weil die Kapitalausstattung der Aareal Bank Gruppe unverändert sehr komfortabel ist: Die harte Kernkapitalquote (CET 1) beläuft sich per 31.12.2017 auf 18,9 Prozent (fully phased). Die CET 1-Quote liegt unter Annahme einer Vollumsetzung der neuen Eigenkapitalregeln (Finalisierung Basel III bzw. "Basel IV") per 31.12.2017 bei 13,4 Prozent und damit deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen. Als Zielquote sieht die Aareal Bank bei noch bestehenden regulatorischen Unsicherheiten derzeit eine CET 1-Quote von rund 12,5 Prozent als angemessen an. Über die Verwendung des per heute bestehenden Überschusskapitals soll noch wie angekündigt im Laufe dieses Jahres entschieden werden.

Infrage kommt eine Verwendung von Überschusskapital für Zukäufe und den Ausbau des eigenen Geschäfts sowie ausdrücklich auch - sofern sich keine sinnvollen Anlagemöglichkeiten ergeben und regulatorisch möglich - eine Rückgabe an die Aktionäre. "Richtschnur für unsere Entscheidung zur Verwendung von Überschusskapital wird sein, wie wir den größten Wert für unsere Aktionäre schaffen können. Das gilt auch für den Fall, dass wir Kapital zurückgeben und für die Wahl des dafür unter den jeweiligen Marktbedingungen am besten geeigneten Weges", so der Vorstandsvorsitzende Merkens.

Strategieprogramm "Aareal 2020": Positive Halbzeitbilanz

Die Umsetzung des im Februar 2016 vorgestellten Zukunftsprogramms "Aareal 2020 - Adjust.Advance.Achieve" befindet sich zur Halbzeit voll auf Kurs. Das abgelaufene Jahr stand zum einen im Zeichen von umfassenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...