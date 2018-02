Der Gesundheitskonzern Fresenius hat 2017 erneut Rekordergebnisse erzielt. Allerdings wackelt die geplante Übernahme in den USA. Der Umsatz klettert um 15 Prozent auf knapp 33,9 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn steigt um 16 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Damit erreichte Fresenius zwar das 14. Rekordjahr in Folge, allerdings liegen die Ergebnisse leicht unter den Erwartungen. Die geplante Übernahme des US-Arzneiherstellers Akorn sorgt indes für neue Probleme. Externe Experten sollen untersuchen, was dran is. ...

