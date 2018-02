NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Klöckner & Co nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Alles in allem sei das vierte Quartal enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers habe unter seiner und der Konsensschätzung gelegen. Der Ausblick auf 2018 hingegen entspreche insgesamt gesehen den durchschnittlichen Analystenerwartungen, der Dividendenvorschlag für 2017 liege zugleich über den Prognosen./ck/la

Datum der Analyse: 28.02.2018

