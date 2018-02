Gestoppte bzw. gedrehte Serien: SolarEdge -1,47% auf 50,15, davor 10 Tage im Plus (58,07% Zuwachs von 32,2 auf 50,9), Frauenthal -0,7% auf 28,2, davor 10 Tage ohne Veränderung , Gazprom-0,94% auf 4,2, davor 6 Tage im Plus (10,13% Zuwachs von 3,85 auf 4,24), Wienerberger +5,07% auf 20,94, davor 6 Tage im Minus (-4,18% Verlust von 20,8 auf 19,93), Strabag +1,71% auf 32,8, davor 6 Tage im Minus (-5,15% Verlust von 34 auf 32,25), Baidu -2,26% auf 250,46, davor 5 Tage im Plus (4,71% Zuwachs von 244,72 auf 256,25), Orange -0,5% auf 13,97, davor 5 Tage im Plus (3,65% Zuwachs von 13,54 auf 14,04), Amazon -0,66% auf 1511,98, davor 5 Tage im Plus (5,06% Zuwachs von 1448,69 auf 1521,95), jd.com -3,61% auf 47,04, davor 5 Tage im Plus (5,13% Zuwachs von 46,42 auf 48,8), Novo Nordisk -1,88%...

