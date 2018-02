DAX-Analyse am Morgen: Anleger gehen wieder in Deckung

Aus dem Kräftesammeln wurde gestern ein zögerliches Abwarten, und nachdem das Bundesverwaltungsgericht den Weg für Fahrverbote in deutschen Städten freimachte, gerieten die Blue Chips zunehmend in die Defensive. Im Sog einer uneinheitlichen Wall Street - dort fand die erste Rede des Fed-Chefs Powell vor dem Repräsentantenhaus in Washington große Beachtung - gab der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) per Tagesschluss letztlich 0,3% ab und rutschte wieder unter 12.500 Punkte zurück. Schade, denn damit könnte nun eine Strafrunde fällig werden:

