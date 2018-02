Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima gibt etwas nach

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich nach einem optimistischen Start ins Jahr 2018 inzwischen etwas eingetrübt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für März einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,8 von 11,0 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen lediglich mit einem Rückgang auf 10,9 Zähler gerechnet.

Österreichs Wirtschaft setzt kräftigen Aufschwung fort

Die österreichische Wirtschaft hat ihren kräftigen Aufschwung im vierten Quartal 2017 fortgesetzt. In einer zweiten Veröffentlichung revidierte das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) die Wachstumsrate gegenüber dem Vorquartal auf 0,9 (vorläufig: 0,8) Prozent nach oben. Im Jahresvergleich lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,9 Prozent höher.

Industrieaktivität in China sinkt stärker als erwartet

Die Industrieaktivität in China ist im Februar auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gefallen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 50,3 von 51,3 im Januar, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 51,2 Punkten gerechnet. Das chinesische Neujahrsfest und der schwächere Export trugen zu dem Rückgang bei.

Japans Industrieproduktion fällt im Januar um 6,6 Prozent

Die Industrieproduktion in Japan ist im Januar so stark gesunken wie seit fast sieben Jahren nicht mehr. Dazu trug das schlechte Wetter bei, ungewöhnlich starke Schneefälle sorgen für Unterbrechungen der Lieferketten. Zudem sanken die Autoexporte nach Nordamerika. Nur nach dem Erdbeben und dem Tsunami im März 2011 war die Fertigung zuletzt stärker eingebrochen. Im Januar sank die Industrieproduktion in Japan um 6,6 Prozent im Vergleich vom Vormonat, nachdem sie im Dezember um 2,9 Prozent gestiegen war.

Kuroda betont Notwendigkeit sehr allmählicher Politikänderung

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, sprach am Mittwoch von der Notwendigkeit, die Geldpolitik sehr allmählich anzupassen, um der Wirtschaft nicht zu schaden. "Eine Notenbank sollte es vermeiden, der Wirtschaft einen Schock zuzufügen", sagte Kuroda in einer parlamentarischen Ausschusssitzung.

Hendricks im Falle von Fahrverboten für Blaue Plakette

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sieht für den Fall, dass Städte tatsächlich Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge verhängen, die Notwendigkeit einer Blauen Plakette. Wenn es zu Fahrverboten käme, dann müssten "die gekennzeichnet werden, die eben sauber sind und deswegen nicht unter Fahrverbote fallen", sagte Hendricks im ZDF. Ausnahmen müsse es auch etwa für Krankenwagen, Handwerker und Anwohner geben.

Maas fordert Entlastung von Autofahrern bei Diesel-Nachrüstung

Nach dem Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat der für Verbraucherschutz zuständige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) eine Entlastung der Autofahrer bei technischen Nachrüstungen gefordert. "Die Autofahrer dürfen nicht die Zeche zahlen für das Versagen der Autobranche", sagte Maas der Rheinischen Post. "Deshalb dürfen die Kosten für notwendige Nachrüstungen nicht an den Käufern hängenbleiben", fügte der Bundesjustizminister hinzu.

Deutschland bei Mindestlohn hinter EU-Staaten - Studie

Die Steigerung beim Mindestlohn in Deutschland bleibt einer Studie zufolge hinter der Entwicklung in anderen EU-Staaten zurück. In 19 der 22 EU-Mitgliedsländer, die über eine gesetzliche Lohnuntergrenze verfügen, sei diese im vergangenen Jahr oder zu Beginn des laufenden Jahres angehoben worden, heißt es in einer von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Vergleichsstudie. In Deutschland sei der Mindestlohn nicht gestiegen - und die Bezieher hätten wegen der Inflation sogar einen leichten Reallohnverlust erlitten.

Schottland und Wales wollen Londons Kompetenzen nach Brexit begrenzen

Schottland und Wales wollen sich mit Gesetzen vor dem Einfluss der britischen Regierung nach dem Brexit schützen. Kompetenzen, die bislang in Brüssel angesiedelt sind, sollen nach dem Brexit an Edinburgh und Cardiff übertragen werden und nicht an London, wie die Regierungen von Schottland und Wales bekanntgaben. Die Regionen wollen sich vor allem in den Bereichen Fischerei und Landwirtschaft absichern.

EU-Parlamentarier verlangen Untersuchung nach Beförderung von Junckers "Monster"

EU-Parlamentarier haben nach der Beförderung des deutschen Kabinettschefs von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine offizielle Untersuchung gefordert. Es gebe "ernsthafte Bedenken", ob die Verfahrensregeln bei der Ernennung Martin Selmayrs zum Generalsekretär der EU-Kommission eingehalten wurden, schrieben die Sprecher der Fraktionen von Grünen und Linken im Europaparlament in einem Brief an andere politische Gruppen im Parlament. Der Vorgang habe selbst Mitglieder der Kommission überrascht.

Oberstes US-Gericht befasst sich mit Streit um im Ausland gespeicherte Daten

Seit Jahren wehrt sich der Softwarekonzern Microsoft gegen Forderungen der US-Strafverfolgungsbehörden, im Ausland gespeicherte E-Mails herauszugeben - nun hat sich das Oberste Gericht des Landes erstmals mit dem Streit befasst. Bei der Anhörung in Washington war aber noch keine klare Tendenz im neunköpfigen Richterkollegium zu dem Thema mit potenziell weitreichenden internationalen Folgen erkennbar.

USA und drei EU-Staaten verurteilen Iran wegen Waffenlieferungen in den Jemen

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA haben den Iran in einer gemeinsamen Erklärung wegen Verletzung des Waffenembargos im Jemen verurteilt. Die Missachtung des Embargos bedeute "ernsthafte Risiken für Frieden und Stabilität in der Region", hieß es in der von der US-Botschaft bei der UNO veröffentlichten Erklärung.

Trumps Schwiegersohn darf wohl kein streng geheimes Material mehr einsehen

Dem US-Präsidentenberater Jared Kushner ist die Befugnis zur Einsichtnahme in streng geheime Dokumente entzogen worden. Das sagten zwei Insider in Washington, die damit entsprechende Medienberichte bestätigten. Durch die Herabstufung ist die bislang prominente Rolle des Schwiegersohns von Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Frage gestellt.

Trump ernennt Wahlkampfchef für 2020

US-Präsident Donald Trump schmiedet bereits Pläne für seine Kandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl im Jahr 2020. Wie sein Wahlkampfbüro mitteilte, ernannte Trump den Digitalexperten Brad Parscale zu seinem Kampagnenchef. Der 42-Jährige gehörte bereits 2016 zu Trumps Wahlkampfteam.

US-Republikaner nicht zu Einschnitten im US-Waffenrecht bereit

Auch nach dem Schulmassaker von Florida sind die Republikaner im Kongress nicht zu einschneidenden Veränderungen im laxen US-Waffenrecht bereit. Gesetzestreuen Bürgern solle der Waffenbesitz nicht verboten werden, sagte ihr Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, in Washington. Er hatte sich zuvor mit Schülern der High School in Parkland getroffen, wo vor zwei Wochen ein 19-jähriger ehemaliger Mitschüler 17 Menschen erschossen hatte.

Maduro reicht offiziell Kandidatur für Präsidentschaftswahl in Venezuela ein

Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro hat offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl am 22. April eingereicht. Er wolle den "Weg und das Erbe unseres geliebten Führers Hugo Chávez in Richtung des wirtschaftlichen Wohlstands" weiter ausbauen, sagte Maduro, als er seine Unterlagen bei der venezolanischen Wahlbehörde einreichte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Jan -1,9% gg Vm; -1,9% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Jan PROGNOSE +0,1% gg Vm; +1,2% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Feb -10 (Jan: -9)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: -10

Japan/Einzelhandelsumsatz Jan +1,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Jan +0,5% gg Vj

Hongkong BIP 4Q +3,4% (PROGNOSE: +3,1%) gg Vj

Hongkong BIP 4Q saisonbereinigt +0,8% gg 3Q

