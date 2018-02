NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Analyst Jeremy Redenius sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem gedämpften Ergebnis des Chemie- und Pharmakonzerns. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Marktschätzungen im vierten Quartal leicht verfehlt, seine aber etwas übertroffen. Auch der Ausblick habe die Konsenserwartungen nicht erfüllt./tih/la

Datum der Analyse: 28.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017

AXC0080 2018-02-28/09:35