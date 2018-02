FRANKFURT (Dow Jones)--Das Kontrollgremium der vor dem Börsengang stehenden Siemens-Tochter Healthineers nimmt Formen an. Neben fünf Siemens-Vertretern wurden vier Unabhängige nominiert, darunter der ehemalige Gesundheitsminister Philipp Rösler, der jetzt als Chef der Hainan Cihang Foundation in New York arbeitet. Diese Stiftung ist der größte Anteilseigner des chinesischen Mischkonzerns HNA.

Einziehen in den Aufsichtsrat als Unabhängige werden außerdem Marion Helmes, Aufsichtsrätin bei Prosiebensat1 und Bilfinger, A. Gregory Sorensen, ehemaliger Chef von Siemens Healthcare Nordamerika und jetziger Chairman der amerikanischen IMRIS Corporation, und Karl-Heinz Streibich, der noch bis Ende Juli die Software AG führt und im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom sitzt.

Bei den Siemens-Vertretern handelt es sich um die Konzernvorstandsmitglieder Ralf P. Thomas und Michael Sen, dazu kommen Andreas C. Hoffmann, Leiter Recht und Compliance der Siemens AG, Norbert Gaus, Leiter des Research and Technology Center von Siemens, und schließlich Nathalie von Siemens. Sie steht der Siemens-Stiftung vor und ist Aufsichtsratsmitglied beim Konzern.

"Die neun Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über langjährige Management- und Führungserfahrung und bilden eine breite Expertise in den Bereichen Medizin, Gesundheitssystem, Software, Digitalisierung und Finanzen ab", sagte Sen, der bereits als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers benannt worden war. Sein Stellvertreter wird Gaus.

February 28, 2018 03:08 ET (08:08 GMT)

