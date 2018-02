FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Abschneiden des Chemie- und Pharmakonzerns im vierten Quartal sei eher enttäuschend, schrieb Analyst Michael Leacock in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. In allen Bereichen sei die Entwicklung schwächer als erwartet. Der Ausblick entspreche weitgehend seinen Schätzungen./tih/la

Datum der Analyse: 28.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017

AXC0081 2018-02-28/09:40