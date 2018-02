Frankfurt - Der Fokus der Marktteilnehmer liegt auf den Schnellschätzungen zur Preisentwicklung in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben seien unterschiedlich. So sei die EU-harmonisierte Teuerungsrate in Spanien im laufenden Monat deutlich stärker als erwartet auf +1,2% gg. VJ nach +0,7% im Januar gestiegen. In Deutschland dagegen sei es zu einem unerwartet kräftigen Rückgang der Inflationsrate von 1,4% im Januar auf 1,2% gekommen. Zunächst richte sich der Blick heute auf die französischen Zahlen (um 8:45 Uhr), bei denen eine unveränderte Jahresveränderungsrate erwartet werde. Damit einhergehend ergebe sich die Erwartung, dass die EWU-Gesamtinflationsrate nur leicht sinke. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass rückläufige Benzinpreise im Februar einen dämpfenden Effekt gehabt hätten, während sich aus der Destatis-Meldung für die deutschen Verbraucherpreise eine unveränderte Kernteuerung herauslesen lasse.

