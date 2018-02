Hannover - In der Euro-Zone hat sich die Stimmung in der Wirtschaft im Februar den zweiten Monat in Folge eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.Das Barometer sei auf 114,1 Punkte (-0,8 Punkte) gesunken. Die US-Auftragseingänge für langlebige Güter seien im Januar um 3,7% ggb. Dezember gefallen. Im Dezember seien sie noch um 2% gestiegen. Die Zahlen seien oft durch Großaufträge (z.B. aus der Flugzeugindustrie) verzerrt. In China habe sich das Industriewachstum im Februar abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex für die gewerbliche Wirtschaft sei stärker als erwartet auf 50,3 (Januar: 51,3) Punkte gesunken. Auch bei den Dienstleistern sei es bergab gegangen. Dort habe sich der Wert auf 54,4 (55,0) Punkte ermäßigt.

