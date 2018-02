Liebe Leser,

die Nachricht, dass Warren Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway seine Beteiligung am Generika-Hersteller TEVA Pharmaceutical Industries erhöht habe, sorgte zum Ende der vorletzten Handelswoche für einen kräftigen Kurssprung. Die Aktie, die zuvor seit Mitte Januar in einer bullischen Flagge gefangen war, löste diese am 15. Februar mit einer Kurslücke nach oben auf.

Der Sprung von 19,58 auf 20,49 US-Dollar bedeutete quasi aus dem Stand einen Anstieg von über ... (Dr. Bernd Heim)

