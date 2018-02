APA ots news: IT-TRANS 2018: AIT präsentiert innovative E-Ticketing-Lösung für ÖV-Betreiber

Wien/Karlsruhe (APA-ots) - Von 6. bis 8. März 2018 treffen einander in Karlsruhe ExpertInnen aus Industrie und Forschung zum interdisziplinären Austausch über intelligente Lösungen für den öffentlichen Personenverkehr

Seit 2008 findet die [IT-TRANS] (https://www.it-trans.org/en/) als internationale Konferenz und Fachmesse alle zwei Jahre in Karlsruhe statt. Mit mehr als 5.000 FachbesucherInnen und 488 KonferenzteilnehmerInnen aus über 60 Nationen sowie 210 AusstellerInnen aus insgesamt 34 Ländern gehört die IT-TRANS zu den weltweit führenden Veranstaltungen für intelligenten Personenverkehr. Es treffen einander ExpertInnen aus Industrie und Forschung von 6. bis 8. März, um sich über neueste IT-Trends, Innovationen und intelligente Lösungen für den Personenverkehr auszutauschen.

Das Center for Mobility Systems des AIT Austrian Institute of Technology ist mit einem Messestand vor Ort, um die neuesten Entwicklungen aus der Mobilitätsforschung zu zeigen. So werden die AIT-Lösungen [MODE] (https://www.ots.at/redirect/ait5) und [SMART SURVEY] (https://www.ots.at/redirect/ait6) vorgestellt, die innovative Mobilitätserhebungen mittels Smartphone ermöglichen und als Basis für zukünftige Be-In/Be-Out Ticketing-Lösungen dienen. Außerdem wird [IMPACT] (https://www.ots.at/redirect/ait7) präsentiert, ein Tool zur Wirkungsanalyse verschiedenster Maßnahmen im Verkehrsbereich, noch bevor diese implementiert werden.

Zwtl.: Smartphone-basierte Erkennung des Verkehrsmittels: Basis für Be-In/Be-Out Ticketing-Lösungen

Die vom AIT entwickelte Softwaretechnologie [MODE] (https://www.ait.ac.at/solutions/sensing-travel-behavior/mode/) zur Erkennung von Verkehrsmitteln mit Smartphones unterscheidet automatisch zwischen acht verschiedenen Verkehrsmodi: Zu Fuß, Fahrrad, Motorrad, Auto, Bus, Straßenbahn, U-Bahn sowie Eisenbahn.

[MODE] (https://www.ait.ac.at/solutions/sensing-travel-behavior/mode/)

sammelt akkuschonend detaillierte und zuverlässige Informationen über zurückgelegte Wegstrecken. Es ist in verschiedene bestehende Applikationen des lokalen Verkehrsanbieters integrierbar und somit die ideale Basis für zukünftige Be-In/Be-Out Ticketing-Lösungen.

Mit der [SMART SURVEY] (https://www.ots.at/redirect/ait8)-App stellt das AIT die sofort einsetzbare Komplettlösung für Mobilitätserhebungen mittels Smartphone-App und Webservice zur Verfügung. Sie liefert hochpräzise, multimodale Mobilitätsdaten für Verkehrsplanung, Mobilitätsforschung, Städte und Gemeinden.

Zwtl.: IMPACT: Multimodale Mobilitätssysteme effizienter neu gestalten

[IMPACT] (https://www.ots.at/redirect/ait9) analysiert die Wirkung verschiedenster Maßnahmen im Verkehrsbereich, damit sie in weiterer Folge von Verkehrsverbünden, Infrastrukturbetreibern, PlanerInnen und Kommunen effektiv umgesetzt werden können. So wird der Einfluss von geplanten Verkehrsmaßnahmen und Services auf das Mobilitätsverhalten von Personen aus betroffenen Zielgruppen untersucht. Betrachtet werden alle Faktoren, die eine Änderung im Verkehrssystem bewirken - beispielsweise Tarifgestaltung, Parkraummanagement, Shared Mobility, neue ÖV-Linien, Straßenbau sowie neue Technologien wie automatisiertes Fahren. Die Mobilitätsmaßnahmen und die Erkenntnisse aus Erhebungen werden in Simulationsumgebungen und -modelle implementiert und anschließend Szenarien entwickelt. Somit wird eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl geeigneter Maßnahmen geschaffen, die zur Optimierung und Effizienzsteigerung des Gesamtverkehrssystems beitragen.

Volker Alberts, Mobilitätsexperte am AIT Center for Mobility Systems: "Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Erfassung, Analyse und Simulation des Mobilitätsverhaltens von Menschen. Darüber hinaus müssen auch die Auswirkungen geplanter Maßnahmen auf einzelne Infrastrukturen oder das Verkehrssystem abgeschätzt und bewertet

werden. Mit unseren Lösungen [MODE] (https://www.ait.ac.at/solutions/sensing-travel-behavior/mode/),

[SMART SURVEY] (https://www.ots.at/redirect/ait10) und [IMPACT] (https://www.ots.at/redirect/ait11) leisten wir somit einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Mobilität der Zukunft."

Zwtl.: So finden Sie uns auf der IT-TRANS 2018:

AIT Austrian Institute of Technology GmbH Messe Karlsruhe, dm-arena, Stand B7

Ansprechpartner: Volker Alberts, +43 664 620 7789

Zwtl.: AIT Austrian Institute of Technology

Das AIT Austrian Institute of Technology ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Mit seinen acht Centern versteht sich das AIT als hochspezialisierter Forschungs- und Entwicklungspartner für die Industrie. Dabei beschäftigen sich die ForscherInnen mit den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft: Energy, Health & Bioresources, Digital Safety & Security, Vision, Automation & Control, Mobility Systems, Low-Emission Transport, Technology Experience sowie Innovation Systems & Policy.

Rund 1.300 MitarbeiterInnen forschen in ganz Österreich - im Besonderen an den Hauptstandorten Wien Giefinggasse, Seibersdorf, Wiener Neustadt, Ranshofen und Leoben - an der Entwicklung jener Tools, Technologien und Lösungen für Österreichs Wirtschaft, die sie gemäß unserem Motto "Tomorrow Today" zukunftsfit hält.

Zwtl.: Center for Mobility Systems

Mobilität ist ein wesentliches Kernelement unserer Gesellschaft. Am Center for Mobility Systems forschen rund 100 MitarbeiterInnen unter der Leitung von DI Arno Klamminger an den Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes werden Personenmobilität, Güterlogistik und Transportinfrastruktur behandelt, wobei Effizienz, Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit im Fokus der Forschungsarbeit stehen. Umfassendes System-Know-how, wissenschaftliche Exzellenz und langjährige internationale Erfahrung ermöglichen es den AIT-ExpertInnen, Antworten auf die brennendsten Fragen im Mobilitätsbereich zu geben und somit Industrie und Gesellschaft schon heute mit den Lösungen von morgen zu bedienen.

Rückfragehinweis: Florian Hainz BA Bakk Marketing & Communications Center for Mobility Systems AIT Austrian Institute of Technology GmbH florian.hainz@ait.ac.at | www.ait.ac.at

T +43 (0)50550-4518 | M +43 (0)664 88256021

Daniel Pepl, MAS Corporate and Marketing Communications AIT Austrian Institute of Technology GmbH daniel.pepl@ait.ac.at | www.ait.ac.at T +43 (0)50550-4040

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2009/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0037 2018-02-28/09:37

AXC0083 2018-02-28/09:43