Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326) richtet seine Vertriebsstruktur an den veränderten Mobilitätsanforderungen von Unternehmen aus: So sollen alle Produkte des Konzerns - darunter Autovermietung, RideHailing, Leasing, Fuhrparkmanagement und innovative Mobilitätsprodukte - gebündelt und unter einheitlicher Führung an Firmenkunden vertrieben werden.

Vinzenz Pflanz (45) übernimmt ab sofort als Senior Vice President Group Sales die Leitung des nationalen und internationalen Großkundenvertriebs und berichtet in der neu geschaffenen Funktion an Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand der Sixt SE. Sixt vollzieht somit den nächsten konsequenten Schritt in der kundenspezifischen Individualisierung von Mobilitätslösungen aus einer Hand.

Oliver Popkowitz (34) verantwortet ab sofort als Senior Director SME & Digital Sales den Bereich globaler Vertrieb & Marketing für Small- und Medium-sized Enterprises (SME) mit direkter Berichtslinie an Konstantin Sixt.

Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand (CSO) der Sixt SE: "Sixt ...

