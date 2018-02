NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal sei zwar etwas höher als erwartet ausgefallen, der Umsatz jedoch sei hinter den Marktschätzungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick auf 2018 sei beim Umsatz ebenfalls eine Enttäuschung, beim operativen Gewinn (Ebitda) jedoch erwartungsgemäß. Die Konsensschätzungen dürften daraufhin sinken./tih/la

Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN DE000BAY0017

