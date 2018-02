NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von "gemischten Resultaten" des Chemie- und Pharmakonzerns. Der Ausblick dürfte zwar für sinkende Marktschätzungen sorgen. In einer möglichen Kursschwäche sehe er vor dem erwarteten Abschluss der Monsanto-Übernahme aber eine gute Kaufgelegenheit./tih/la

Datum der Analyse: 28.02.2018

