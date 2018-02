Hamburg (ots) - Die Gartenhaus GmbH schneidet beim Wettbewerb zu Hamburgs bestem Arbeiter 2018 mit vier Sternen hervorragend ab und darf sich ein Jahr lang "Hamburgs bester Arbeitgeber" nennen. Im Fokus der Studie stehen die Mitarbeiterzufriedenheit, das Miteinander der Kollegen und das Verhältnis zu den Vorgesetzten.



Bei der Erhebung 2018 nahmen 243 Unternehmen aller Branchen und Größen aus der Metropolregion Hamburg teil. 120 Unternehmen haben sich als "Hamburgs bester Arbeitgeber" qualifiziert. GartenHaus GmbH wurde neben der Hermes Germany GmbH, der novomind AG und 12 weiteren Unternehmen mit 4 Sternen ausgezeichnet.



Das Unternehmen erhält Bestnoten für Zufriedenheit und Arbeitsklima und hat sein 37-köpfiges Team an den Standorten Hamburg und Itzehoe 2017 verdoppelt. Das internationale Team unter Leitung des Österreichers Andreas Rainer beschäftigt Mitarbeiter aus Frankreich, der Ukraine, Uruguay und Marokko in den Bereichen Category Management, Supply Chain, e-Commerce, Marketing und Kundenservice.



"Die kulturelle Vielfalt bereichert unseren Arbeitsalltag und das Ergebnis für den Kunden" führt Geschäftsführer Rainer aus. "Zudem stehen für uns Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter und Väter im Fokus. Das Ergebnis der Studie bestärkt uns damit in dem bisher eingeschlagenen Weg."



Über Hamburgs besten Arbeitgeber Werner Sarges, Professor an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung kürten 2018 gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt, JCDecaux und alsterradio 106,8 bereits zum zehnten Mal in Folge "Hamburgs beste Arbeitgeber".



Der Studie liegt das Qualitätsmanagement-System von der European Foundation for Quality Management (EFQM) zu Grunde. Es basiert auf der Befragung von Führungskräften und Mitarbeitern. Der Wettbewerb bewertet, wie Unternehmen heute in ihrer Personalarbeit aufgestellt sind und wie der Betrieb personell für die zukünftige Entwicklung gerüstet ist.



"Hamburgs bester Arbeitgeber" müssen mindestens eine 3-Sterne Bewertung vorweisen. Die 120 erfolgreich zertifizierten Unternehmen wurden am 26. Februar 2018 bei einer Gala in der Hamburger Handelskammer als "Hamburgs beste Arbeitgeber" prämiert. Dabei wurden 14 Unternehmen mit fünf und 15 Unternehmen mit vier Sternen ausgezeichnet.



Über GartenHaus GmbH



Die in Hamburg ansässige A-Z GartenHaus GmbH wurde 2002 gegründet und ist mit über 50.000 Kunden und monatlich einer halben Million Nutzern Marktführer im Online Fachhandel für Haus & Garten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- und Bestellmöglichkeit für über 30.000 Produkte von über 40 Markenherstellern wie Karibu, Lasita Maja, Alpholz und CARLSSON. Das Produktsortiment umfasst u.a. Gartenhäuser, Saunen, Terrassen, Carports, Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produkte werden bis zur Bordsteinkante geliefert und auf Wunsch des Kunden komplett montiert. Das Unternehmen gewährt 5 Jahre Garantie.



