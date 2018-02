Bei der Aareal Bank steht eine höhere Ausschüttung an die Aktionäre an. Das Unternehmen will die Dividende je Aareal Bank Aktie von 2,00 Euro für das Geschäftsjahr 2016 auf 2,50 Euro anheben. "Wir sind mit dem Ergebnis des abgelaufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...