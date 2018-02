Allergy Therapeutics ebnet den weiteren Weg für die Herstellung und klinische Entwicklung des Polyvac(R) Peanut Impfstoffes

DGAP-News: Allergy Therapeutics plc / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag Allergy Therapeutics ebnet den weiteren Weg für die Herstellung und klinische Entwicklung des Polyvac(R) Peanut Impfstoffes 28.02.2018 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Allergy Therapeutics ebnet den weiteren Weg für die Herstellung und klinische Entwicklung des Polyvac(R) Peanut Impfstoffes

Worthing, UK, 28. Februar 2018 Allergy Therapeutics plc (AIM: AGY), ein Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffen, gibt heute die Unterzeichnung eines Vertrages mit AGC Biologics (Heidelberg) bekannt, um die künftige Bereitstellung seines Polyvac(R) Peanut-Produktes, eines in Entwicklung befindlichen Impfstoffes gegen Erdnussallergie, für den Einsatz in klinischen Studien sicherzustellen.

Die bereits vorliegenden präklinischen Daten mit Polyvac(R) Peanut wiesen auf protektive Effekte gegen anaphylaktische Reaktionen und die Induktion einer schützenden Immunantwort hin. Mit der klinischen Weiterentwicklung dieses Produkts möchte das Unternehmen eine Erkrankung adressieren, für die ein hoher und bislang noch ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Allergy Therapeutics wird nun die Herstellungsprozesse für Polyvac(R) Peanut im Rahmen des klinischen Entwicklungsprogramms erweitern und validieren.

Nahrungsmittelallergien und insbesondere die Erdnussallergie stellen aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen auf die Lebensqualität von Patienten und deren Familien einen bedeutenden und strategisch wichtigen Entwicklungssektor für Allergy Therapeutics dar. Das weltweite Marktvolumen für Therapien zur Behandlung von Nahrungsmittelallergien wird vom Unternehmen auf 8 Mrd. USD pro Jahr taxiert1.

AGC Biologics ist eine Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die sich auf die Expression und Aufreinigung rekombinanter Therapeutika spezialisiert hat. Das Unternehmen hat bereits für eine Vielzahl von Pharma- und Biotech-Unternehmen cGMP-konformes Material hergestellt und dabei fundierte operative Expertise in den Bereichen Transfer, Entwicklung, Scale-up und Validierung von cGMP-Prozessen bewiesen. Außerdem verfügt AGC Biologics über Erfahrungen in der Herstellung von Virus-like-Particles-Konstrukten.

Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics, kommentierte: "Die Beeinträchtigungen des sozialen und familiären Lebens der Patienten infolge von Nahrungsmittelallergien sind von enormer Bedeutung, und wir fühlen uns verpflichtet, den unverändert hohen und bislang ungedeckten medizinischen Bedarf an Therapieoptionen auf diesem Gebiet zu adressieren. Das klinische Programm der Unternehmensgruppe zur Entwicklung einer therapeutischen Impfung gegen Erdnussallergien vervollständigt das bestehende Portfolio immuntherapeutischer Produkte zur subkutanen Ultra-Kurzzeit-Immuntherapie, deren Fokus auf Verträglichkeit, therapeutischer Wirksamkeit und Steigerung der Therapietreue liegt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit AGC Biologics, um unser klinisches Studienprogramm weiter voranzutreiben."

1 Geschäftsbericht Allergy Therapeutics plc 2017.

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen nach Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Allergy Therapeutics +44 (0) 1903 845 820 Manuel Llobet, Chief Executive Officer Nick Wykeman, Finance Director Bencard Allergie GmbH/MC Services AG +49-211-529252-22 Anne Hennecke anne.hennecke@mc-services.eu

Über Allergy Therapeutics

Allergy Therapeutics ist ein international agierendes Spezialpharmaunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer Erkrankungen spezialisiert ist. Dazu gehören Immuntherapien zur kausalen Behandlung von Pollen-, Hausstaub- oder Insektengiftallergien. Die Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in ca. 20 Ländern. Die breite Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst Allergen-spezifische Impfstoffe (Allergieimpfstoffe) zur Behandlung von Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur Behandlung von Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur Verbesserung von Impfstoffen in anderen klinischen Bereichen jenseits des Allergie-Kerngeschäfts führen sollen.

Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter, notiert an der Londoner Wertpapierbörse (AIM: AGY) und hat während der letzten 18 Jahre, seit dem Spin-off von GSK, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im zweistelligen Bereich aufrecht erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.allergytherapeutics.com.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist eine weltweit führende Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Kunden und Partnern den bestmöglichen Service zu bieten. AGC Biologics ist das Produkt der Konvergenz und Integration von Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, Biomeva GmbH und CMC Biologics. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850 Mitarbeiter. Das weitreichende Netzwerk erstreckt sich über drei Kontinente und hat cGMP-konforme Anlagen in den USA (Seattle, Berkeley), Dänemark (Kopenhagen), Deutschland (Heidelberg) und Japan (Yokohama, Chiba).

AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse und einzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion, für Säugetiere und Mikroben. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation von Antikörpermedikamenten, Zellbanking und -speicherung sowie die Proteinexpression - einschließlich des proprietären

CHEF1(R)-Expressionssystems für die Säugetierproduktion.

Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

28.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

658783 28.02.2018

ISIN GB00B02LCQ05

AXC0092 2018-02-28/10:02