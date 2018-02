Neue Serialisierungsanforderungen, personalisierte Medizin, die erhöhte Vielfalt der Wirkstoff-Konzentrationen und zunehmende Sprach- und Länderversionen führen dazu, dass die Komplexität im Bereich benötigter Sekundärverpackungen von Pharmaprodukten stetig zunimmt. Dadurch sinken die Losgrößen verschreibungspflichtiger Medikamente - Originalprodukte sowie Generika - kontinuierlich. Dabei stoßen viele Pharmaunternehmen mit ihren Logistik-Konzepten an die Grenzen des Machbaren. Sie sind daher auf der Suche nach Lösungen sowohl auf technischer Ebene als auch auf Prozessebene, um ihre Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig drohende Verluste bei der Gesamtanlageneffektivität (OEE) aufzufangen.

Abwicklung via ERP-Schnittstelle

Auf Prozessebene bietet Rondo seinen Kunden nun mit seiner Supply-on-Demand-Lösung die Möglichkeit, die Durchlaufzeiten von Aufträgen zu verkürzen und den Wiederbeschaffungsaufwand für die Kunden erheblich zu reduzieren. Im Gegensatz zu etablierten Prozessen, bei denen Disponenten mehrere Bedarfe zu einem Bestelllauf zusammenfassen, ist es nun möglich, viele Einzelbestellungen bedarfsgerecht abzuwickeln. Hierfür hat Rondo seinen Workflow automatisiert und die Workflow-Anbindung mit seinen Kunden mittels ERP-Integration realisiert. Gleichzeitig setzt der Dienstleister auf neue Technologien im Druck und in der Weiterverarbeitung, die die Einrichtezeiten verkürzen und die üblicherweise anfallende Makulatur vermeiden. Darüber hinaus wurden Maßnahmen für die Harmonisierung der Qualitätsprozesse zwischen Rondo und seinen Kunden getroffen. So vermeidet der Anbieter bei seinen Kunden redundante Tätigkeiten, indem er die Wareneingangs-Kontrolle unter Einhaltung der strengen GMP-Vorschriften übernimmt. Auch die kundenseitige Lagerhaltung entfällt, da die Ware stückzahlgenau direkt an die Produktionslinie geliefert werden kann.

Sekundärverpackungen und mehr

Rondo bietet seinen Kunden außerdem die Möglichkeit, Batch-Nummern und das Mindesthaltbarkeitsdatum direkt auf die bestellten Faltschachteln zu drucken. Pharmaunternehmen können so die Integration einer Inline-Drucklösung in ...

