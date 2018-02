Bei Swiss Prime Pack wird speziell auf die Ausarbeitung von kundenspezifischen sowie ökologisch und ökonomisch ausgewogenen Gesamtkonzepten geachtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Personen an den Schweizer Standorten in Altstätten und Niederuzwil und beliefert Kunden in ganz Europa. Für die verschiedenen Produktgruppen deckt Swiss Prime Pack den gesamten Entwicklungsprozess ab: vom Verpackungsdesign über die Herstellung bis zur dekorativen Veredelung für einen glanzvollen Auftritt der Produkte im Verkaufsregal. Als es um die Investition in eine neue Etikettierlinie bei Swiss Prime Pack ging, wandte sich das Unternehmen an Gernep und Schleuter. "Die Anfrage von Kundenseite erreichte beide Unternehmen und basierend auf der langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit wurde dem Kunden gemeinsam die modernste, effektivste und wirtschaftlichste Problemlösung erarbeitet und geliefert", so Heinz-Jörg Fischer, Direktor Marketing und Vertrieb, Schleuter.

Etikettierung von Kunststoffbechern unterschiedlicher Form und Größe

Herzstück des Cupblocks ist eine Gernep Soluta 20-1880 6SK SD. Sie ist eingebunden in Schleuters Multistack Pro bestehend aus Elevator, linearem Transportband mit Becherführung, Magazin und Stangenheber, Abstapelstation sowie einer Zähl- und Aufstapeleinheit. Es werden Kunststoffbecher in unterschiedlichsten Formen und Größen etikettiert - vorwiegend für Eiscreme in den Größen 150 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 900 ml und 1.000 ml - jeweils mit Boden- sowie zwei Seitenetiketten.

Aus den von der benachbarten Produktion angelieferten Kartons werden die leeren, unetikettierten Becher per Hand in den sogenannten Elevator eingelegt, der diese automatisch nach oben auf das Transportband befördert, wo sie bis zum Stangenheber laufen. Die Becher werden nach der Übernahme durch den Stangenheber vom oberen Transportband in den Abstapelturm geleitet, wo die Gebinde durch seitliche Führungen abgebremst und mittels vier vertikaler Schnecken einzeln auf das untere Transportband geführt werden. Das anschließende Transportband ist mit Mitnehmern versehen und hat die gleiche Teilung wie die Soluta. Dieses kann den verschiedenen Bechergrößen ...

