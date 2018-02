Anokiwave erweitert sein marktführendes Portfolio an 5G MMW-Produkten um eine neue IC-Familie, die 3GPP NR-konforme Lösungen unterstützt



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Anokiwave kündigte heute das erste Produkt einer neuen Familie von 5G Silicon Quad Core ICs (integrierte Schaltkreise) der zweiten Generation an, die 3GPP-konforme Basisstationen mit der weltweiten Markteinführung des 39 GHz AWMF-0156 IC ermöglichen. Die IC-Familie der zweiten Generation ist Teil der laufenden Strategie von Anokiwave, die Kommerzialisierung von 5G MMW-Systemen mit Silizium-ICs zu ermöglichen.



Der AWMF-0156 arbeitet mit 37,1 - 40,0 GHz, unterstützt 4 Strahlelemente und verfügt über Verstärkungs- und Phasensteuerungen für die analoge HF-Strahlführung. Die zum Patent angemeldeten IP-Blöcke von Anokiwave, die in Siliziumtechnologie eingebaut sind, ermöglichen eine kostengünstige Hybridstrahlformung mit hoher Energieeffizienz und Low Latency Beam Steeringtm.



"Anokiwave liefert innovative, serienreife ICs für den 5G-Markt mit branchenweit ersten ICs bei 26 GHz, 28 GHz und 39 GHz und setzt seine Führungsposition mit der heutigen Ankündigung der weltweit ersten Familie von 5G Siliziumkern-ICs fort, die 3GPP-Compliance erlauben", erklärt Ian Gresham, Technology Fellow von Anokiwave. "Die neue Generation von Core ICs ist eine wesentliche Produktfamilie, die es Netzbetreibern ermöglicht, ab 2018 die 5G Abdeckung ernsthaft einzuführen."



Der AWMF-0156 ist ein hochintegrierter Silizium-IC, der in einem Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP) verpackt ist und sich bei 39 GHz problemlos in den typischen 3,8 mm Gitterabstand einfügt.



Verfügbarkeit:



Anokiwave bietet Evaluierungskits für die einfache Übernahme der Technologie und ihrer Fähigkeiten an. Die Kits schließen Boards mit IC, USB-SPI-Schnittstellenmodul mit Treibern und alle benötigten Kabel ein. Die Auslieferung der Pilotproduktion erfolgt ab Mai 2018.



Informationen zu Anokiwave:



Anokiwave ist ein führender Anbieter von hochintegrierten IC-Lösungen für Kommunikations- und RADAR-Anwendungen, die auf Millimeterwellen basierende Aktivantennen-Lösungen erfordern. Die kreativen Systemarchitekturen von Anokiwave und die optimale Auswahl der Halbleitertechnologien lösen die schwierigsten technischen Probleme.



Anokiwave hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien, und betreibt Designzentren in Phoenix, Arizona, und Boston, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie auf www.anokiwave.com.



