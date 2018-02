Wien - In den USA wurde der Auftritt des neuen FED-Präsidenten Powell vor dem Kongress als falkenhaft interpretiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Dieser habe sich optimistisch gezeigt, dass dank der dynamischen Wirtschaftsentwicklung die Notenbank ihr Inflationsziel von 2% p.a. in absehbarer Zeit erreichen werde. Die Marktteilnehmer hätten infolge vermehrt das Szenario von vier statt bisher drei Zinsschritten in diesem Jahr zu preisen begonnen. Die Renditen von US-Staatsanleihen, insbesondere der kurzen Laufzeiten, seien angestiegen, die US-Zinskurve habe verflacht. Die 2-jährige Laufzeit notiere nun bei 2,3 %, die Rendite der 10-jährigen Laufzeit liege bei 2,9%. Auch der USD habe gestern zugelegt und zum EUR etwa 1 Cent gewonnen. Er notiere aktuell bei 1,22. In der Eurozone häten die deutschen Verbraucherpreise für Februar die erwartete Verlangsamung gezeigt. Auch für die heute anstehende Inflationsrate der Eurozone sei mit einer leichten Verlangsamung zu rechnen. Diese Entwicklung würden die Analysten jedoch als temporär ansehen, beruhe sie doch in erster Linie auf Basiseffekten.

