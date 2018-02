Frankfurt - Bei Investments im Gesundheitssektor denken viele direkt an Pharma- und Biotechnologieaktien, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Es gebe jedoch interessantere Anlagemöglichkeiten außerhalb dieser beiden Teilsektoren, wie Oliver Kämmerer, geschäftsführender Gesellschafter von nova funds und Fondsberater des nova Steady HealthCare (ISIN DE000A1145J0/ WKN A1145J), berichten könne. Vor allem die zunehmende Digitalisierung, der Einsatz von Robotern und der Nachholbedarf für Gesundheitsleistungen in den Schwellenländern würden neue Anlagehorizonte eröffnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...