Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte sind überzeugend ins Jahr 2018 gestartet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI World-Index sei im Januar in lokaler Währung um 3,7 Prozent gestiegen. Getrieben worden seien die Kurse unter anderem von starken US-Börsen. Auch Rohstoffe seien freundlich ins neue Jahr gestartet und hätten an die Gewinne aus dem Vormonat angeknüpft. Der MS RADAR Index ex Agrar habe einen Zuwachs von 2,5 Prozent verbucht. Über alle Sektoren hinweg habe es zwei wichtige Treiber gegeben. Einerseits hätten die anhaltend guten Konjunkturdaten gestützt, andererseits habe der US-Dollar weiter abgewertet. Da alle Rohstoffe in US-Dollar handeln würden, habe die Währungsentwicklung für einen zusätzlichen Schub gesorgt.

