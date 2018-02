Seit Juni letzten Jahres befindet sich der Ölpreis der Sorte Brent Crude in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 64,50 und 74,50 US-Dollar beschrieben werden kann. Nachdem die Notierungen im Januar bereits ein Hoch bei 71,28 US-Dollar erreicht hatten, tendierten sie in der Trendbewegung zur Unterseite und bestätigten diese um 62 US-Dollar. Dort angekommen, änderten sie ihre Richtung und strebten zuletzt erneut bis um 68 US-Dollar nach oben. Auf weitere Sicht könnte sich eines der nächsten Ziele eines steigenden Ölpreises an den Hochs von Juli 2015 um 80 US-Dollar befinden. Sollte der US-Dollar aber zulegen, könnte sich das bremsend auf die aktuelle Tendenz auswirken. Auch der erneute Anstieg der US-Ölförderung könnte auf Sicht wieder zu einer Belastung werden. In beiden Fällen gilt es, die weitere Entwicklung zu beobachten. Unsere vor einer ...

