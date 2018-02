Während es für die Leverkusener im Pharmageschäft weiter rund läuft, schwächelt Bayers Agrargeschäft vor der geplanten Monsanto-Übernahme. Insgesamt ein mauer Ausblick, den die Anleger direkt bestrafen.

Bayer kommt mitten in der Monsanto-Übernahme in seinem eigenen Agrargeschäft nicht in Tritt. Probleme im wichtigen Markt Brasilien und negative Währungseffekte verhagelten Bayer das Ergebnis in dem Geschäftsbereich, der durch den 63,5 Milliarden Dollar schweren Zukauf des US-Saatgutriesen deutlich ausgebaut werden soll. "Operativ war 2017 ein Jahr mit Licht und Schatten", sagte Vorstandschef Werner Baumann am Mittwoch. Während es für die Leverkusener im Pharmageschäft weiter rund läuft und Bayer in dem Bereich soviel umsetzte wie nie zuvor, bereitet auch das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten Kopfschmerzen. Im Frankfurter Frühhandel gab die Aktie um rund drei Prozent nach.

Im vergangenen Geschäftsjahr stagnierte der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) von Bayer bei knapp 9,3 Milliarden Euro - das gesteckte Ziel eines Ergebnisses leicht über dem Niveau des Vorjahres konnte der Konzern damit nicht erreichen. Die Rheinländer setzten rund 35 Milliarden Euro um und kamen damit im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls kaum vom Fleck. Währungsbereinigt lag der Zuwachs bei 1,5 Prozent. Für 2018 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz und einem bereinigten Betriebsgewinn auf Vorjahresniveau. Lieferausfälle durch Korrekturmaßnahmen in der Pharmaproduktion nach eine Rüge der US-Gesundheitsbehörde ...

