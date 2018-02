Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Abgaben den Handel gestartet. Der Leitindex SMI entfernte sich somit weiter von der 9'000-Punkte-Marke, unter die er schon am Vortag gefallen war. Händler verwiesen auf die negativen Vorgaben von der Wall Street, wo am Vorabend die Kurse nach Europaschluss weiter abbröckelten. Auch in Asien ging es in der Folge grösstenteils abwärts.

In den USA seien vielen Investoren die schnellen Gewinne der vergangenen Tage unheimlich geworden. Daher habe es einen kleinen Stimmungsumschwung gegeben, meinen Analysten. Viele Anleger agierten gegenwärtig ohnehin mit einem sehr kurzen Zeithorizont. Aktien würden bei ersten Anzeichen einer neuen Abwärtsbewegung rasch wieder verkauft. Am Nachmittag könnten neue Angaben zum BIP in den USA sowie eine Umfrage unter Einkäufern der Region Chicago neue Impulse liefern. Hierzulande geht die Berichtsaison in flottem Tempo weiter, wobei Kühne+Nagel bei den Blue Chips im Fokus sind.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,51% tiefer bei 8'946,88 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,51% auf 1'474,69 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,57% auf 10'297,08 Stellen ein. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Minus, drei im Plus und einer (Zurich) unverändert.

Kühne+Nagel sind bei den Blue Chips mit einem Minus von 4,3% die mit Abstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...