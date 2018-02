Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar 2018 im Vorjahresvergleich um 216.000 auf 2,546 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vormonat sank die Arbeitslosenzahl um 24.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit.

Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 5,7 Prozent. "Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im Februar fort", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei weiter auf Wachstumskurs und die Arbeitskräftenachfrage bleibe auf "sehr hohem Niveau".