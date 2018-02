Jeder soll die beste Bankberatung erhalten Die Ex-Banker Maximilian Nedjelik und Harald Meinl haben Mitte 2015 baningo in Wien mit der Vision gegründet, dass jeder Kunde die beste Finanzberatung erhalten soll - so einfach und transparent wie nur möglich. Auf der Plattform www.baningo.com können Nutzer schnell und kostenlos den für sie passenden Berater finden und kontaktieren. baningo als B2C Lösung bei Österreichs Banken seit 2015 etabliert Dabei kooperiert baningo mit den wichtigsten Banken in Österreich, wie z.B. Bank Austria, Bawag, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Hypo Banken, Oberbank und macht dadurch knapp 300 Beraterinnen und Berater online zugänglich. baningo ist somit zur größten Banken-übergreifenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...