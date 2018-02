28.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Porr (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Flughafen München GmbH hat die Porr mit der Verlängerung des bestehenden Bahntunnels beauftragt. Er wird um rund 1,8 Kilometer nach Osten erweitert. Das Auftragsvolumen beträgt rund 110 Mio. Euro. "Unsere Tochter in Deutschland, die Stump Spezialtiefbau, wird eine wichtige Rolle in der Ausführung des Projekts einnehmen. In der Angebotsphase hat die Porr durch Sonderlösungen gepunktet und somit deutliche Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Bauausführung...

Den vollständigen Artikel lesen ...