Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist wegen der guten Konjunktur im Februar gesunken. Und die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich laut BA-Chef Detlef Scheele auch weiter fort.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar leicht gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl der Jobsucher um 24.000 auf 2,546 Millionen zurück. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit mehr als 25 Jahren. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Mittwoch mitteilte, sank die Zahl der Erwerbslosen gegenüber dem Vorjahr sogar um 216.000. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent zurück. "Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im ...

