Nachdem das Jahr mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 17,7 Milliarden US-Dollar begonnen hatte, stiegen die Bewertungen der Kryptowährungen bis zum Jahresende um fast 600 Milliarden US-Dollar an, was zu einem Anstieg von mehr als 3.300 % führte. Obwohl neue Kryptowährungen auf den Markt kamen, war viel von diesem Gewinn das Resultat der organischen Kursgewinne von Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin.



Eine der leistungsstärksten Branchen an der Börse war Marihuana im Jahr 2017. Während der S&P 500 neben dem Wachstum der Kryptowährungen in den letzten ein oder zwei Jahren wie eine regelrechte Flaute aussieht, haben einige Marihuana-Aktien bemerkenswerte Gewinne erzielt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...