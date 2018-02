Wer Dividenden liebt, der liebäugelt vielleicht mit einem Investment in RWE (WKN:703712), Daimler (WKN:710000), die Münchener Rück (WKN:843002), Nestlé (WKN:A0Q4DC) oder die Deutsche Post (WKN:555200). Möglicherweise besitzt du auch schon eine der genannten Aktien und denkst darüber nach, diese Position aufzustocken.



Wenn man die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr kassieren will, muss man sie spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot haben. Deshalb habe ich die Termine für die Hauptversammlungen der oben genannten Unternehmen im Folgenden kompakt für dich zusammengefasst, um zu verhindern, dass du deren 2018er Dividende verpasst!



Zusätzlich erfährst du, wie hoch die Dividende bei RWE, Daimler und Co ....

Den vollständigen Artikel lesen ...