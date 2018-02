US-amerikanischer Bauträger/Betreiber visiert europäische Märkte mit begrenztem Bestand an Studenten- und Mehrfamilienwohnungen an

Das in Chicago ansässige Unternehmen CA Ventures gab heute bekannt, dass es über die nächsten fünf Jahre hinweg 500 Millionen US-Dollar in den europäischen Wohnungsmarkt investieren wird, und zwar speziell im Sektor Studenten- und Mehrfamilienwohnungen.

Als vertikal integrierter Eigentümer, Bauträger und Betreiber von Wohnungen für alle Phasen des Erwachsenendaseins verfügt CA Ventures über ein Portfolio im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar, das Studentenwohnungen, Mehrfamilienhäuser und Seniorenheime im gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten umfasst. Im Verlauf der letzten acht Jahre hat der auf Studentenunterkünfte spezialisierte Geschäftsbereich der Firma, CA Student Living, ein Portfolio im Wert von 3 Milliarden US-Dollar angehäuft und versorgt damit über 40 Universitäten in den USA, Kanada, Lateinamerika und ab sofort auch Europa. Im gleichen Zeitraum verkaufte CA Studentenunterkünfte im Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar. Zur Strategie der Firma gehört, bestens ausgestattete, hochwertige Immobilien in Campusnähe bereitzustellen und sich dabei auf führende US-amerikanische und internationale Universitätsmärkte zu konzentrieren, auf denen die Zahl der eingeschriebenen Studenten steigt und der Bestand an Wohnungen nicht Schritt gehalten hat.

"CA leistet seit über zehn Jahren Innovationsarbeit im Bereich Studentenunterkünfte in Amerika und als Team beobachten wir den europäischen Wohnungsmarkt seit mehreren Jahren sehr genau", erklärt Tom Scott, CEO von CA Ventures. "Wir glauben dass der Markt für zweckgerichtete Studentenunterkünfte in Europa von steigenden Studentenzahlen, zunehmender Verbraucherakzeptanz und einem sehr begrenzten Bestand an gut ausgestatteten Unterkünften profitieren wird. Da wir weit mehr als nur Kapital zur Verfügung stellen sind wir als vertikal integrierter Bauträger und Betreiber einzigartig positioniert unser Erfolgsmodell nach Europa zu exportieren und die Größe und Tiefe dieser Märkte gewinnbringend zu nutzen."

Derzeit arbeitet die Firma an zwei Projekten für Studentenunterkünfte in Polen 700 Betten in Krakau und 400 Betten in Warschau und befindet sich in Verhandlungen über die Akquisition von Immobilien und Projektstandorten im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland, Spanien, Irland und der Tschechischen Republik.

"CA leistet im Bereich fußgängerfreundlicher, lückenschließender Hochhäuser in Gebieten mit wachsender Studentenbevölkerung Pionierarbeit und hat bis dato Studentenunterkünfte mit fast 20.000 Betten bereitgestellt", so JJ Smith, Leiter von CA Student Living. "Wenn es um die Bereitstellung marktspezifischer Gebäudeplanung, Wohneinheitenmischung und Ausstattungsangebot für unterversorgte Studentenbevölkerungen geht, können wir in den USA und international eine Erfolgsbilanz aufweisen."

"Trotz kultureller Unterschiede sind die Vorlieben der Studenten in den verschiedenen geografischen Märkten, in denen wir tätig sind, eigentlich recht ähnlich", fuhr Smith fort. "Die Studenten von heute verlangen moderne Designs und Annehmlichkeiten wie voll möblierte Wohneinheiten, eigene Schlafzimmer und Badezimmer, ausreichend Stauraum für Kleider und eine solide Kombination gut ausgestatteter Gemeinschaftsbereiche für gesellschaftliche und akademische Zwecke. Vollendet wir das Ganze durch ein Baustellenmanagement mit praxisbezogener Programmierung und besonderem Augenmerk für Sicherheitsprotokolle."

Laut Smith ist Polen ein besonders attraktiver Markt in Europa mit stark steigenden Studentenzahlen aus dem Inland und Ausland, was auf die hochwertigen fakultätsübergreifenden Studiengänge in englischer Sprache zurückzuführen ist. Obwohl fast 50 Prozent der zwei Millionen Hochschulstudenten in Polen nicht bei ihren Eltern wohnen, schätzt CA, dass weniger als 200.000 Studentenbetten zur Verfügung stehen und ein großer Teil davon praktisch veraltet ist.

"In ganz Europa wohnen weniger als ein Drittel aller Studenten in speziellen Studentenwohnungen, so dass wir ein enormes Potenzial sehen", sagte Smith. "Wir haben viel Zeit damit verbracht, spezifische Märkte zu erforschen, Grundbesitzer ausfindig zu machen und Projektpartner zu suchen, die ihr lokales Wissen zu einer Plattform beisteuern können, die es ihnen erlaubt, ihr Risiko zu minimieren und gleichzeitig Zugang zu Kapital und Kompetenzen hinsichtlich Planung, Entwicklung, Bauleitung, Leasing und Betriebsabläufe im Studentenunterkunftssektor zu gewinnen. Bereits jetzt haben wir schon viele Erfolge verzeichnet und das ist erst der Anfang. Unser Zugang zu Kapital und unsere Fähigkeit, sämtliche Aspekte der Projektentwicklung zu handhaben, erlauben es uns, schnell zu agieren, um die besten Gelegenheiten zu ergreifen."

CA Ventures LLC ist eine in Chicago ansässige Immobilien-Investment-Holdinggesellschaft, deren internationales Portfolio Objekte in den USA, Kanada und Lateinamerika im Wert von insgesamt 7,8 Milliarden US-Dollar umfasst. Während sich CA Ventures anfangs auf Studentenunterkünfte spezialisierte, ist die Gesellschaft mittlerweile in Sektoren wie Büro-, Senioren-, Mehrfamilien- und Gastgewerbe-Immobilien tätig. Neben Neubau- und Renovierungsobjekten spezialisiert sich die Firma auch auf institutionelle Joint Ventures, Mehrwertinvestitionen, Eigenkapital- und Fremdfinanzierungen sowie Vermögensverwaltungsdienste. CA Ventures ist die Holdinggesellschaft für die CA-Unternehmen CA Student Living, CA Office/Vanderbilt Partners, CA Senior Living, CA Residential, CA International und CA Hospitality. Weitere Informationen finden Sie unter www.ca-ventures.com.

