flatex Morning-news DAX update

Der Mittwoch startete durchweg mit Kursverlusten in der Region Asien-Pazifik. Der japanische Nikkei225 verlor zum Beispiel 1,44 Prozent auf 22.068,24 Punkte, der Hang Seng aus Hongkong büßte 1,36 Prozent auf 30.844,72 Punkte ein und der südkoreanische Kospi verlor 1,17 Prozent auf 2.427,36 Punkte. Die US-Futures drehten seit der asiatischen Handelszeit jedoch wieder allesamt in den grünen Bereich und weisen nun auf eine Kurserholung hin. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.427,46 Punkten etwas schwächer.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 12.490,73 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf vom Tief des 09. Februar 2018 bei 12.003,36 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 26. Februar 2018 bei 12.601,46 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu identifizieren. Die Widerstände könnten demnach bei 12.601/12.742/12.830 und 12.971 Punkten ermittelt werden. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 12.460/12.373/12.302/12.232/12.145 und 12.003 Punkten auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/