Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Thema Fahrverbote für Diesel war für die Autobauer eigentlich sogar von Vorteil, denn es fiel so aus, dass diese nicht in die Notwendigkeit geraten, unbedingt teure Nachrüstungen vorzunehmen. Dass die VW-Aktie (ISIN: DE0007664039) trotzdem an einem dünnen Faden hängt, kurzfristig negative Signale denkbar wären, liegt eher an der Perspektive, die der Konzern für das Jahr 2018 am vergangenen Freitag abgab.

Die Ergebnisse für 2017 waren gut, positive Überraschungen aber gab es da nicht, ausgenommen eine Dividende, die auf 3,96 Euro und damit mehr angehoben werden soll als im Vorfeld erwartet. Das Problem war die Perspektive einer operativen Rendite, die 2018 zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen ...

