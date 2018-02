Zürich (ots) - Im vierten Quartal 2017 steigen die Umsätze im

Schweizer Bauhauptgewerbe um vier Prozent gegenüber dem

Vorjahresquartal. Über das gesamte Jahr betrachtet resultiert

ebenfalls ein Plus von vier Prozent. Dies geht aus der neusten

Quartalsstatistik des Schweizerischen Baumeisterverbands hervor.



Das Baujahr 2017 ist von moderatem Wachstum geprägt. Das

Bauhauptgewerbe hat 20.8 Mrd. Franken Umsatz erzielt, 4.1% mehr als

im Vorjahr. Der Hochbau trägt dabei etwas mehr zum Wachstum bei als

der Tiefbau. Im 4. Quartal wurde die Baukonjunktur wesentlich durch

die trockene und damit baufreundliche Witterung begünstigt.



Risiken im Wohnungsbau steigen



Seit einigen Jahren werden mehr neue Wohnungen gebaut als

nachgefragt, die Leerstände steigen. Beim gegenwärtigen

Bevölkerungswachstum - deutlich tiefer als noch vor ein paar Jahren -

ist die Nachfrage kleiner als die etwa 50'000 Wohneinheiten, welche

in letzten Jahren jährlich neu erstellt worden sind. Irgendwann wird

die Wohnbautätigkeit schrumpfen. Je länger die Korrektur auf sich

warten lässt, desto deutlicher dürfte sie ausfallen. Kurzfristig

stützen die nach wie vor tiefen Renditen auf den Finanzmärkten den

Mietwohnungsbau. Für Investoren sind Immobilien immer noch eine

attraktive Alternative zu Finanzanlagen mit vergleichbaren

Sicherheiten. Trotzdem werden die Investoren angesichts der

vermehrten Leerstände vorsichtiger. Die Auftragseingänge der

Baufirmen liegen im Wohnungsbau im vierten Quartal 2017 denn auch

deutlich unter dem Vorjahresniveau. Der SBV geht daher davon aus,

dass die Umsätze im Wohnungsbau bereits 2018 etwas zurückgehen

werden.



Umfeld für Bauunternehmen bleibt herausfordernd



Das Baujahr 2018 wird für das Schweizer Bauhauptgewerbe sehr

anspruchsvoll. Das sehr hohe Lohnniveau, die in den letzten Jahren

gestiegenen Lohnnebenkosten, der intensive Preiswettbewerb sowie die

unsicheren Marktaussichten stellen die Bauunternehmen vor etliche

Herausforderungen. Die Branche wird alles daran setzen müssen, durch

wettbewerbsfähige Kostenstrukturen möglichst viele Arbeitsplätze

erhalten zu können. Weil private wie auch öffentliche Bauherren ihre

Aufträge immer kurzfristiger vergeben, sind Unternehmen auf eine

möglichst hohe Flexibilität beim Einsatz ihrer Arbeitskräfte

angewiesen. Deshalb wird sich der Schweizerische Baumeisterverband

bei den anstehenden Verhandlungen über einen neuen

Landesmantelvertrag für eine moderne Regelung betreffend

Arbeitszeiten einsetzen.



