KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Landesregierung ist am Mittwoch im Kieler Landeshaus zu Beratungen über den Verkauf der HSH Nordbank zusammengekommen. "Das ist ein großer Schritt", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unmittelbar vor Beginn der Gespräche. Es müsse abgewartet werden, ob es zu einem Abschluss komme. Ebenfalls im Landeshaus wollte noch am Vormittag Hamburgs Senat zusammentreten. Anschließend ist eine gemeinsame Kabinettssitzung beider Regierungen angesetzt. Am Mittag wollen die Regierungschefs vor die Presse treten. Die Regierungen haben über einen Verkauf der Landesbank an die amerikanischen Finanzinvestoren Cerberus und Flowers verhandelt./wsz/akl/DP/she

