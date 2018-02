Nachdem der DAX erst am Montag den Ausbruchsversuch über den wichtigen Widerstand bei 12.500 Punkte wagte, ist er gestern wieder darunter gefallen. Zunächst startete er mit Zugewinnen in den Tag. Am Ende schloss er allerdings 0,3 Prozent im Minus. Wie er nun heute auf die Worte des neuen FED-Chefs Powell reagiert, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.