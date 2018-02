Vor dem Hintergrund eines im Flachstahlbereich deutlich verbesserten, aber insgesamt nach wie vor herausfordernden Marktumfelds schloss die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005)

das Geschäftsjahr 2017 mit dem höchsten Vorsteuergewinn seit der Finanzmarktkrise ab. Haupttreiber hierfür waren hervorragende Resultate der Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel sowie erhebliche Effekte aus den stringent umgesetzten internen Maßnahmenprogrammen. Mit 35,9 % Eigenkapitalquote sowie einer auf 380,5 Mio. € angestiegenen Nettofinanzposition bleibt die bilanzielle und finanzielle Basis unseres Unternehmens äußerst solide.

Der Außenumsatz des Konzerns erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017 hauptsächlich erlösbedingt auf 8.990,2 Mio. € (2016: 7.905,7 Mio. €). Mit 238,0 Mio. € hat sich der Gewinn vor Steuern (2016: 53,2 Mio. €) mehr als vervierfacht. In diesem Resultat sind 79,3 Mio. € Beitrag aus dem Aurubis-Engagement (2016: 19,1 Mio. €) und in Summe -82,9 Mio. € Aufwendungen für strukturverbessernde Maßnahmen des konzernweiten Optimierungsprogramms "FitStructure SZAG" sowie die bilanzielle Anpassung des Anlagevermögens der Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH enthalten (Sondereffekte 2016: -2,3 Mio. €). Aus 193,6 Mio. € Nachsteuergewinn (2016: 56,8 Mio. €) errechnen sich 3,52 € Ergebnis je Aktie (2016: 1,00 €) sowie 8,6 % Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE; 2016: 2,7 %).

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann erklärte hierzu: "Mit der vierten Ergebnissteigerung in unmittelbarer Folge verzeichneten wir den höchsten Vorsteuergewinn seit Ausbruch der Finanzmarktkrise. Ein wesentlicher Treiber hierfür war die verbesserte Situation des Stahlmarktes - vor allem des Flachstahlsegments. Das Ergebnis 2017 ist gleichfalls der eindeutige Beleg für die Wirksamkeit der seit 2012 umgesetzten strukturellen Veränderungen sowie der verdiente Lohn für die darin investierte Arbeit. Freude über das Erreichte ist jetzt durchaus angebracht; zum Zurücklehnen in Selbstzufriedenheit besteht indes kein Anlass, denn das Umfeld ist und bleibt für weite Teile unseres Konzerns herausfordernd. Wir müssen, wollen und werden also 'dranbleiben! Parallel zu den Maßnahmen der internen Optimierung haben wir in 2017, unserer Strategie "Salzgitter AG 2021" folgend, mit einer dritten Feuerverzinkungsanlage in Salzgitter, der neuen Wärmebehandlungslinie in Ilsenburg sowie dem Ausbau des Präzisrohrwerkes in Mexiko wegweisende Investitionsprojekte auf den Weg gebracht."

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Außenumsatz des Geschäftsbereiches Flachstahl wuchs im Wesentlichen aufgrund höherer Durchschnittspreise für Flachstahlprodukte bei nahezu stabilem Versand um knapp ein Fünftel auf 2.159,8 Mio. € (2016: 1.814,6 Mio. €). Mit 182,0 Mio. € Gewinn vor Steuern steigerte das Segment sein Resultat vor allem als Folge der verbesserten Erlösqualität erheblich (2016: -2,3 Mio. €). Zudem zeigten sich positive Effekte der eingeleiteten Maßnahmenprogramme. ...

