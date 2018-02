IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. berichtet über letzte Installationen in Las Vegas (Nevada)

CSE: MDM- FSE: 2M0 OTCQX: MRPHF Kelowna (British Columbia), 27. Februar 2018: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sich nun in den letzten Installationsphasen hinsichtlich der Anbau- und Produktionsausrüstung befindet. Das Unternehmen war bei der Auswahl der Technologien, die in den Einrichtungen verwendet werden, äußerst wählerisch, um die Profitabilität zu maximieren und dabei das qualitativ hochwertigste Cannabis zu produzieren. Unsere Einrichtungen werden voraussichtlich die ersten sein, die im umliegenden geographischen Gebiet von North Las Vegas in Betrieb sein werden. Unser Ziel besteht darin, unsere Pflanzen am 20. April 2018 von den provisorischen modularen Gebäuden in unsere permanenten Aufzuchteinrichtungen zu übersiedeln.

Die Installation der HLK-Anlage ist im Gange. In einem Klima mit häufigen extremen Temperaturen ist es von grundlegender Bedeutung, eine HLK-Anlage zu installieren, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Leistung erzielt. Wir nutzen Propangasmotoren, um Kaltwasser für unsere HLK-Anlage zu erzeugen. Dieses System ermöglicht eine präzise Steuerung der Temperatur und der Feuchtigkeit, während unsere Abhängigkeit vom Netzstrom verringert wird. Bei den Komponenten der Wärmetauscher, die in Italien hergestellt werden, gab es eine kleinere Verzögerung, doch nun wurden sie versandt.

Bei einer Prüfung und einem Audit der Notstromversorgung und der Back-up-Verfahren wurde festgestellt, dass vor Ort ein Back-up-Stromerzeugungsszenario erforderlich ist. Wir haben uns für eine automatische Umschaltvorrichtung entschieden, die es ermöglicht, den Strom im Fall einer Stromunterbrechung automatisch und mit voller Leistung wiederherzustellen. Diese Maßnahme schützt unsere Einnahmequelle und die Gesundheit unserer Pflanzen. Die Herstellung der Anlage weist eine Vorlaufzeit von zehn Wochen auf.

Das Unternehmen hält sich bei seinen Anbau an sämtliche Vorgaben des Organic Material Review Institute (OMRI). Dies ermöglicht es uns, Partnerschaften mit mehreren Zertifizierungsstellen einzugehen, die sich an das Protokoll des National Organics Program halten. Unser Ziel besteht darin, so reines Cannabis wie möglich zu produzieren, und wir freuen uns, mit diesen unabhängigen Zertifizierungsstellen zusammenzuarbeiten. Dadurch können unsere Kunden sicher sein, dass unser Produkt ohne giftige Chemikalien hergestellt wird.

Wie bereits am 21. Dezember 2017 gemeldet, hat sich das Unternehmen hinsichtlich der Errichtung der dritten Anlage für American Buildings Company entschieden. Der Auftrag wurde vorläufig ausgesetzt, während die Ingenieure die Tragfähigkeit des zweiten und dritten Stockwerks aufgrund unserer Anbauanforderungen überprüfen und bewerten.

Der staatliche Auftrag hinsichtlich der endgültigen Prüfung und Gebäudenutzungsgenehmigung erforderte weitere Bauarbeiten, die unseren Zeitplan um etwa zwölf Wochen nach hinten verschoben haben. Sicherheits- und Schutzfunktionen, einschließlich eines verstärkten Zimmers zur Unterbringung der Extraktionsausrüstung, wurden gemäß den staatlichen und lokalen Anforderungen installiert.

Wir danken all unseren Aktionären, die uns während des Bauprozesses, der unvorhergesehenen Herausforderungen und der Konformität mit staatlichen Anforderungen unterstützt haben. Das Unternehmen konnte sich während seines beträchtlichen Wachstums in dieser äußerst regulierten Branche behaupten. Linda Sampson, CEO.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC.

Marapharm ist ein börsennotiertes Unternehmen, das seit 2014 in Cannabis zur medizinischen und Freizeitanwendung investiert. Marapharm ist schnell gewachsen und umfasst nunmehr auch Aufzucht-, Produktions- und Abgabestandorte in den wichtigen nordamerikanischen Bundesstaaten Washington, Nevada und Kalifornien. Das Unternehmen sucht außerdem nach Expansionsmöglichkeiten in allen Teilen der Welt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO (Tel. 778-583-4476, E-Mail info@marapharm.com).

BÖRSEN:

Die Aktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der CSE, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse. Die Aktien von Marapharm werden auch an anderen renommierten europäischen Marktplätzen wie etwa Stuttgart, Tradegate, L & S, Quotnx, Düsseldorf, München und Berlin gehandelt.

Weder CSE noch FWB oder OTCQB haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ENGAGEMENT IN DER MARIHUANABRANCHE:

Die guten Beziehungen zu an der kanadischen Börse (CSE) notierten Unternehmen bleiben aufrecht, solange diese die von den Regulierungsbehörden verlangten Auskünfte erteilen und die anwendbaren Lizenzierungsanforderungen sowie die rechtlichen Bestimmungen erfüllen, die in dem Bundesstaat, in dem sie tätig sind, anwendbar sind. Marapharm besitzt Marihuanalizenzen in Kalifornien und Nevada. Marihuana wurde in beiden Bundesstaaten legalisiert, ist gemäß der US-Bundesgesetzgebung jedoch weiterhin illegal, auch wenn die Vollstreckung der US-Bundesgesetzgebung gegen Marihuana im Wandel begriffen ist.

Aktionäre und Investoren müssen sich dessen bewusst sein, dass negative Vollstreckungsaktionen Auswirkungen auf ihre Investitionen haben könnten und dass die Fähigkeit von Marapharm, Zugang zu privatem und öffentlichem Kapital für die Fortsetzung der laufenden Betriebe zu erhalten, betroffen oder nicht mehr gegeben sein könnte. Marapharm führt seine Geschäfte gemäß der staatlichen Gesetzgebung und im Einklang mit den Lizenzierungsanforderungen durch.

Kopien der Lizenzen wurden auf der Webseite von Marapharm veröffentlicht. Marapharm wendet interne Konformitätsverfahren an und verfügt über auf Konformität fokussierte Anwälte, die in den jeweiligen Rechtsprechungen tätig sind, um kontinuierlich zu überprüfen, ob es zu Gesetzesänderungen hinsichtlich der Konformität mit staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen gekommen ist. Diese Anwaltskanzleien informieren über etwaige erforderliche Änderungen unserer Bestimmungen und Verfahren hinsichtlich der Konformität in Kanada und den USA.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42587 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42587&tr=1

