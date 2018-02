FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate des Stahlhändlers für das vierte Quartal seien zwar alles in allem ein "Non-Event", schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Ausblick für 2018 im Rahmen der Markterwartung gelegen. Positiv ins Gewicht falle aber, dass die Aktionäre eine um 50 Prozent angehobene Dividende erhalten sollen./la/tih

Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN DE000KC01000

