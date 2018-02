Berlin (ots) - Mit dem Orientierungs-Tool "Compliomat" von der internationalen Wirtschaftskanzlei Buse Heberer Fromm kann jedes Unternehmen Mitarbeiter und Verantwortlich für das Thema Compliance sensibilisieren. Denn eines zeichnet sich zunehmend ab: Korruption und Managerhaftung sind Lieblingsthemen der Justiz. Also ist es notwendig, alle Verantwortlichen ins Boot zu holen, denn die Strafen für Compliance-Verstöße sind empfindlich und der Image-Schaden hoch.



Der Compliomat bietet eine spielerische Einführung in das Thema. Der Nutzer wird über eine Oberfläche geführt und hat Einschätzungen zum Thema Compliance abzugeben. Am Ende erhält er eine kurze Einschätzung zu seinem Kenntnisstand und eine Empfehlung.



Der Compliomat der Kanzlei Buse Heberer Fromm ist unter http://buse.de/insights/einladungs-und-geschenke-check/ zu finden.



