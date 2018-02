Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von RWE auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Anleger könnten von möglicherweise positiven Aussagen der Ökostromtochter Innogy etwa zur strategischen Überprüfung des Portfolios und zu Kosteneinsparungen profitieren, wenn sie in die Anteilsscheine der Mutter statt in die Papiere von Innogy selbst investierten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere deshalb, weil sich eventuell auch RWE strategisch neu positionieren könnte./la/tih Datum der Analyse: 28.02.2018

